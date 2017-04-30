Bi Parça Plastik - Hemzemin

-Siz benim öğretmenim değilsiniz, siz benim temizlikçimsiniz-Boş ver bunları, çözelim hadi şu problemi..-Siz bunu çözemezsiniz, çözebilseydiniz temizlikçi olmazdınız!"Anne-Baba ve Çocuk'tan kurulu mükemmel aile, bir gün evlerine bir yardımcı almaya karar verir.

Bi Parça Plastik - Hemzemin

-Siz benim öğretmenim değilsiniz, siz benim temizlikçimsiniz

-Boş ver bunları, çözelim hadi şu problemi..

-Siz bunu çözemezsiniz, çözebilseydiniz temizlikçi olmazdınız!

"Anne-Baba ve Çocuk'tan kurulu mükemmel aile, bir gün evlerine bir yardımcı almaya karar verir. ve olaylar beklenmedik yoksa beklendik miydi, işte bi şekilde gelişir..."

Genç kuşak yazarların en önemlilerinden olan Marius von Mayenburg'un Stück Plastik/Bir Parça Plastik adlı oyunu, Berlin'de yazarı tarafından sahnelendi. Bugünlerde Berlin dışında, Paris, Stuttgart ve Krakow'da seyirci karşısında...


Yaş Sınırı: 13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.


Çeviren: Erce Kardaş


Dekor: Başak Özdoğan


Işık: Ushan Çakır


Kostüm: Hare Sürel


Müzik: Çağrı Beklen


Oyuncular: Süreyya Güzel, Rıfat Şungar, Hare Sürel, Erce Kardaş, Ushan Çakır


Reji Asistani: Kübra Bayraktar


Yazan: Marius von Mayenburg


Yöneten: Sündüz Haşar


Web Sitesi: http://www.dasdas.com.tr

13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.


Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Ataşehir

Mekan : DasDas Sahne

Mekan Adresi : Watergarden, Barbaros Mah., Sümbül Sokak, 34746, Batı Ataşehir

Başlangıç Saati : 30.04.2017 17: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00

Kategori : Bi Parça Plastik - Hemzemin

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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