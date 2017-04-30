Bi Parça Plastik - Hemzemin
-Siz benim öğretmenim değilsiniz, siz benim temizlikçimsiniz-Boş ver bunları, çözelim hadi şu problemi..-Siz bunu çözemezsiniz, çözebilseydiniz temizlikçi olmazdınız!"Anne-Baba ve Çocuk'tan kurulu mükemmel aile, bir gün evlerine bir yardımcı almaya karar verir.
-Siz benim öğretmenim değilsiniz, siz benim temizlikçimsiniz
-Boş ver bunları, çözelim hadi şu problemi..
-Siz bunu çözemezsiniz, çözebilseydiniz temizlikçi olmazdınız!
"Anne-Baba ve Çocuk'tan kurulu mükemmel aile, bir gün evlerine bir yardımcı almaya karar verir. ve olaylar beklenmedik yoksa beklendik miydi, işte bi şekilde gelişir..."
Genç kuşak yazarların en önemlilerinden olan Marius von Mayenburg'un Stück Plastik/Bir Parça Plastik adlı oyunu, Berlin'de yazarı tarafından sahnelendi. Bugünlerde Berlin dışında, Paris, Stuttgart ve Krakow'da seyirci karşısında...
Yaş Sınırı: 13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.
Çeviren: Erce Kardaş
Dekor: Başak Özdoğan
Işık: Ushan Çakır
Kostüm: Hare Sürel
Müzik: Çağrı Beklen
Oyuncular: Süreyya Güzel, Rıfat Şungar, Hare Sürel, Erce Kardaş, Ushan Çakır
Reji Asistani: Kübra Bayraktar
Yazan: Marius von Mayenburg
Yöneten: Sündüz Haşar
Web Sitesi: http://www.dasdas.com.tr
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Ataşehir
Mekan : DasDas Sahne
Mekan Adresi : Watergarden, Barbaros Mah., Sümbül Sokak, 34746, Batı Ataşehir
Başlangıç Saati : 30.04.2017 17: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00
Kategori : Bi Parça Plastik - Hemzemin
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır