-Siz benim öğretmenim değilsiniz, siz benim temizlikçimsiniz



-Boş ver bunları, çözelim hadi şu problemi..



-Siz bunu çözemezsiniz, çözebilseydiniz temizlikçi olmazdınız!



"Anne-Baba ve Çocuk'tan kurulu mükemmel aile, bir gün evlerine bir yardımcı almaya karar verir. ve olaylar beklenmedik yoksa beklendik miydi, işte bi şekilde gelişir..."



Genç kuşak yazarların en önemlilerinden olan Marius von Mayenburg'un Stück Plastik/Bir Parça Plastik adlı oyunu, Berlin'de yazarı tarafından sahnelendi. Bugünlerde Berlin dışında, Paris, Stuttgart ve Krakow'da seyirci karşısında...





Yaş Sınırı: 13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.





Çeviren: Erce Kardaş





Dekor: Başak Özdoğan





Işık: Ushan Çakır





Kostüm: Hare Sürel





Müzik: Çağrı Beklen





Oyuncular: Süreyya Güzel, Rıfat Şungar, Hare Sürel, Erce Kardaş, Ushan Çakır





Reji Asistani: Kübra Bayraktar





Yazan: Marius von Mayenburg





Yöneten: Sündüz Haşar





Web Sitesi: http://www.dasdas.com.tr



13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.





Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Ataşehir



Mekan : DasDas Sahne



Mekan Adresi : Watergarden, Barbaros Mah., Sümbül Sokak, 34746, Batı Ataşehir



Başlangıç Saati : 30.04.2017 17: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00



Kategori : Bi Parça Plastik - Hemzemin



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır