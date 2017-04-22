Bi Parça Plastik - Hemzemin
-Siz benim öğretmenim değilsiniz, siz benim temizlikçimsiniz-Boş ver bunları, çözelim hadi şu problemi..-Siz bunu çözemezsiniz, çözebilseydiniz temizlikçi olmazdınız!"Anne-Baba ve Çocuk'tan kurulu mükemmel aile, bir gün evlerine bir yardımcı almaya karar verir.
-Siz benim öğretmenim değilsiniz, siz benim temizlikçimsiniz
-Boş ver bunları, çözelim hadi şu problemi..
-Siz bunu çözemezsiniz, çözebilseydiniz temizlikçi olmazdınız!
"Anne-Baba ve Çocuk'tan kurulu mükemmel aile, bir gün evlerine bir yardımcı almaya karar verir. ve olaylar beklenmedik yoksa beklendik miydi, işte bi şekilde gelişir..."
Genç kuşak yazarların en önemlilerinden olan Marius von Mayenburg'un Stück Plastik/Bir Parça Plastik adlı oyunu, Berlin'de yazarı tarafından sahnelendi. Bu günlerde Berlin dışında, Paris, Stuttgart ve Krakow'da seyirci karşısında...
Yazar: Marius von Mayenburg
Çeviren: Erce Kardaş
Yöneten: Sündüz Haşar
Dekor: Başak Özdoğan
Kostüm: Hare Sürel
Işık: Ushan Çakır
Müzik: Çağrı Beklen
Yönetmen Yardımcısı: Gözde Kısa
Elektronik Ses Tasarımı: Barış Can Bilgin
Oynayanlar:
Süreyya Güzel, Rıfat Şungar, Hare Sürel, Erce Kardaş, Ushan Çakır
Afiş Tasarım: Kutan Ural
Fotoğrağlar: Murathan Özbek
Reji Asistanı: Kübra Bayraktar
Sahne Amiri: Mustafa Uhud Çoban
Hemzemin Prodüksiyon Koordinatörü: Damla Sönmez
Yaş Sınırı: 13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Ataşehir
Mekan : DasDas Sahne
Mekan Adresi : Watergarden, Barbaros Mah., Sümbül Sokak, 34746, Batı Ataşehir
Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 21: 30: 00
Kategori : Bi Parça Plastik - Hemzemin
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır