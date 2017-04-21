-Siz benim öğretmenim değilsiniz, siz benim temizlikçimsiniz



-Boş ver bunları, çözelim hadi şu problemi..



-Siz bunu çözemezsiniz, çözebilseydiniz temizlikçi olmazdınız!



"Anne-Baba ve Çocuk'tan kurulu mükemmel aile, bir gün evlerine bir yardımcı almaya karar verir. ve olaylar beklenmedik yoksa beklendik miydi, işte bi şekilde gelişir..."



Genç kuşak yazarların en önemlilerinden olan Marius von Mayenburg'un Stück Plastik/Bir Parça Plastik adlı oyunu, Berlin'de yazarı tarafından sahnelendi. Bu günlerde Berlin dışında, Paris, Stuttgart ve Krakow'da seyirci karşısında...



Yazar: Marius von Mayenburg



Çeviren: Erce Kardaş



Yöneten: Sündüz Haşar



Dekor: Başak Özdoğan



Kostüm: Hare Sürel



Işık: Ushan Çakır



Müzik: Çağrı Beklen



Yönetmen Yardımcısı: Gözde Kısa



Elektronik Ses Tasarımı: Barış Can Bilgin



Oynayanlar:



Süreyya Güzel, Rıfat Şungar, Hare Sürel, Erce Kardaş, Ushan Çakır



Afiş Tasarım: Kutan Ural



Fotoğrağlar: Murathan Özbek



Reji Asistanı: Kübra Bayraktar



Sahne Amiri: Mustafa Uhud Çoban



Hemzemin Prodüksiyon Koordinatörü: Damla Sönmez





Yaş Sınırı: 13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.



13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.





Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Ataşehir



Mekan : DasDas Sahne



Mekan Adresi : Watergarden, Barbaros Mah., Sümbül Sokak, 34746, Batı Ataşehir



Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 21.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Bi Parça Plastik - Hemzemin



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır