Bi Parça Plastik - Hemzemin

-Siz benim öğretmenim değilsiniz, siz benim temizlikçimsiniz-Boş ver bunları, çözelim hadi şu problemi..-Siz bunu çözemezsiniz, çözebilseydiniz temizlikçi olmazdınız!"Anne-Baba ve Çocuk'tan kurulu mükemmel aile, bir gün evlerine bir yardımcı almaya karar verir.

Bi Parça Plastik - Hemzemin

-Siz benim öğretmenim değilsiniz, siz benim temizlikçimsiniz

-Boş ver bunları, çözelim hadi şu problemi..

-Siz bunu çözemezsiniz, çözebilseydiniz temizlikçi olmazdınız!

"Anne-Baba ve Çocuk'tan kurulu mükemmel aile, bir gün evlerine bir yardımcı almaya karar verir. ve olaylar beklenmedik yoksa beklendik miydi, işte bi şekilde gelişir..."

Genç kuşak yazarların en önemlilerinden olan Marius von Mayenburg'un Stück Plastik/Bir Parça Plastik adlı oyunu, Berlin'de yazarı tarafından sahnelendi. Bu günlerde Berlin dışında, Paris, Stuttgart ve Krakow'da seyirci karşısında...

Yazar: Marius von Mayenburg

Çeviren: Erce Kardaş

Yöneten: Sündüz Haşar

Dekor: Başak Özdoğan

Kostüm: Hare Sürel

Işık: Ushan Çakır

Müzik: Çağrı Beklen

Yönetmen Yardımcısı: Gözde Kısa

Elektronik Ses Tasarımı: Barış Can Bilgin

Oynayanlar:

Süreyya Güzel, Rıfat Şungar, Hare Sürel, Erce Kardaş, Ushan Çakır

Afiş Tasarım: Kutan Ural

Fotoğrağlar: Murathan Özbek

Reji Asistanı: Kübra Bayraktar

Sahne Amiri: Mustafa Uhud Çoban

Hemzemin Prodüksiyon Koordinatörü: Damla Sönmez


Yaş Sınırı: 13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.

13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.


Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Ataşehir

Mekan : DasDas Sahne

Mekan Adresi : Watergarden, Barbaros Mah., Sümbül Sokak, 34746, Batı Ataşehir

Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 21.04.2017 21: 30: 00

Kategori : Bi Parça Plastik - Hemzemin

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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