Bi'kahve Arası Kariyer-8

Merhabalar,BAUEMK ailesi olarak tekrardan karşınızdayız. Elimizde kahvemiz ile kariyerimize yön verdiğimiz etkinliklerimizin 8.sinde konuğumuz Unilever Brand Manager Bora Usal bizlerle birlikte olacak.

Bi'kahve Arası Kariyer-8

Merhabalar,

BAUEMK ailesi olarak tekrardan karşınızdayız. Elimizde kahvemiz ile kariyerimize yön verdiğimiz etkinliklerimizin 8.sinde konuğumuz Unilever Brand Manager Bora Usal bizlerle birlikte olacak. Sende bu sıcak ortamda bir yerim olsun istiyorsan hemen kaydını yaptır.

Görüşmek üzere!

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : Bahçeşehir Üniversitesi,D 404

Mekan Adresi : Osmanpaşa Mektebi Çıkmazı Beşiktaş

Başlangıç Saati : 12.04.2017 15: 30: 00

Bitiş Saati : 12.04.2017 17: 30: 00

Kategori : Bi'Kahve Arası Kariyer-8

Tür : Seminer

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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