Bi'kahve Arası Kariyer-8
Merhabalar,BAUEMK ailesi olarak tekrardan karşınızdayız. Elimizde kahvemiz ile kariyerimize yön verdiğimiz etkinliklerimizin 8.sinde konuğumuz Unilever Brand Manager Bora Usal bizlerle birlikte olacak.
Merhabalar,
BAUEMK ailesi olarak tekrardan karşınızdayız. Elimizde kahvemiz ile kariyerimize yön verdiğimiz etkinliklerimizin 8.sinde konuğumuz Unilever Brand Manager Bora Usal bizlerle birlikte olacak. Sende bu sıcak ortamda bir yerim olsun istiyorsan hemen kaydını yaptır.
Görüşmek üzere!
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : Bahçeşehir Üniversitesi,D 404
Mekan Adresi : Osmanpaşa Mektebi Çıkmazı Beşiktaş
Başlangıç Saati : 12.04.2017 15: 30: 00
Bitiş Saati : 12.04.2017 17: 30: 00
Kategori : Bi'Kahve Arası Kariyer-8
Tür : Seminer
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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