Merhabalar,



BAUEMK ailesi olarak tekrardan karşınızdayız. Elimizde kahvemiz ile kariyerimize yön verdiğimiz etkinliklerimizin 8.sinde konuğumuz Unilever Brand Manager Bora Usal bizlerle birlikte olacak. Sende bu sıcak ortamda bir yerim olsun istiyorsan hemen kaydını yaptır.



Görüşmek üzere!



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Bahçeşehir Üniversitesi,D 404



Mekan Adresi : Osmanpaşa Mektebi Çıkmazı Beşiktaş



Başlangıç Saati : 12.04.2017 15: 30: 00



Bitiş Saati : 12.04.2017 17: 30: 00



Kategori : Bi'Kahve Arası Kariyer-8



Tür : Seminer



Ücretlimi? : Hayır