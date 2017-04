Bhanu Foxley ile Duygusal Kinesiyoloji Seansları

BHANU FOXLEY KİMDİR?



Hindistan kökenli Bhanu Foxley, halen Norveç'te yaşamakta, Türkiye, İngiltere ve Norveç'te Duygusal Kinesioloji üzerine seminerler düzenlemekte ve birebir seanslar yapmaktadır. Bhanu ayrıca, bu kas testi ve derin sezgisel danışmanlığın benzersiz bileşimini her yerde yaymak için çalışmalar yapmaktadır. Pek çok yere seyahat ederek son 20 yıl içerisinde, Deepak Chopra, Debbie Ford, Roy Martina Academy, Brandon Bays & Jasmuheen gibi tanınmış terapist, otorite ve organizayonlarla çalışmıştır.



Bhanu Foxley'nin yolculuğu 80'lerin ortasında, o zamanlarda deneyimlediği duygusal çalkantıya çözüm arayarak başladı. Birçok "alternatif" ve "bütünsel" terapi denedi ve yavaş yavaş bazı teknikler seçerek kendi iyileştirme yaklaşımını oluşturmaya başladı. Kinesiolojiyle tanışması başarılı bir ilerlemeydi ve 20 yıllık fiziksel ve duygusal problemlerin tedavisindeki denemelerinin temellerini sağladı. Bhanu, Duygusal Kinesioloji'yi, kinesioloji ve duygusal terapi arasındaki yeni sinerjiye dayanarak, kendi derin sezgisel anlayışının rehberliğinde geliştirmeye devam etti. Bir yandan seyahat edip dünyanın en ünlü organizasyon ve terapistleri ile kapsamlı bir şekilde eğitim görürken, bir yandan da her çeşit duygusal problem ile çalıştı. Bhanu, uluslararası düzeyde, sürekli workshop programları, konuşmalar ve Duygusal Kinesiyoloji seansları yönetiyor. Kendi zamanını, nereye giderse gitsin bu harika metodu tanıtmaya adamakta ve Türkiye, Portekiz, İngiltere, Romanya, Lübnan, Bahreyn, Bangladeş ve Norveç'te programlar sunmaktadır.



Bhanu açık ve neşeli bir insandır ve izleyicilerini, dürüstlüğü, merhameti ve hayatın herhangi bir probleminin derin nedenlerini görmesini sağlayan çarpıcı yeteneği ile cezbeder.



Bhanu Foxley'in ufak bir röportajı:



http://www.kanalben.com/video/23218/duygusal-kinesiyoloji.html



Doğumumuzdan itibaren hayat deneyimlerimizin depolandığı bilinçaltında, bizi zihinsel, duygusal ve fiziksel boyutta etkileyen birçok program (bilinçaltı kaseti) vardır. Bu programların ne olduğunun bilinçli olarak farkında olmayız ama hayatımızı otomatik olarak bu programlar doğrultusunda yaşarız. Bu programların bazıları bize zarar verir, sürekli aynı sorunları tekrar tekrar yaşamamıza neden olur, gerçek benliğimizin ortaya çıkmasını bloke eder, gücümüzü zayıflatır ve olabileceğimizin en iyisi olmamızı engeller. Bu negatif programlar, olumsuz inançlar, korkular, fobiler, depresyon, karamsarlık, bağımlılıklar, fiziksel hastalıklar ya da ağrılar olarak kendisini ifade eder. Biz de genellikle bu sorunlarımızı artık kendimizin bir parçası olan zaaflar ya da zayıflık olarak kabul ederiz.



Zihniniz ve bedeniniz arasindaki bağ, sizi hayatta karşı karşıya kaldığınız her tür zorluğa çözüm sunan sınırsız ve doğru bilgiye ulaştırır. Duygusal Kinesioloji bu bağı temel alan bir yöntemdir.



Birçoğumuz hayatımız boyunca bu zayıflıklarımızla mücadele ederiz. Bilgimizi artırarak, irademizi kullanarak, hatta fiziksel gücümüzle bu zayıflıkların, bağımlılıkların, hastalıkların üstesinden gelebileceğimize inanırız. Belki bir süre için, diyetimizi sürdürürüz, sigara içmeyiz, alkol içmeyi bırakırız, ama zaaflarımız bizi eninde sonunda yine ele geçirir. Bize zarar veren ilişkileri bir süre için bitirebiliriz, ama sonunda ya o ilişkiye geri döneriz ya da benzer sorunları yeni partnerimizle yaşarız. Aynı sorunları yeni işimizde, yeni eşimizde, yeni taşındığımız şehirde yeniden yaşarız.



Gerçek çözüm, bizi desteklemeyen programlarımızdan özgürleşmektir. Hayatın diğer alanlarında çok bilgili ve başarılı olsak bile, bu programlar içimizde var olduğu sürece, gerçek potansiyelimizi ortaya çıkarmayı engelleyecek, yaşam hazzımızı ve doyumumuzu azaltacaktır.



Duygusal Dengeleme, bilinçaltımızdaki negatif programlarımızı keşfetmek, anlamak ve bu olumsuz programlamalardan özgürleşerek, hayatımızda mucizevi değişimler yaratmamıza ve gerçek potansiyelimizi açığa çıkarmamıza yardımcı olan kinesioloji ve ruhsal terapi birlikteliğinin özgün bir kullanım tekniğidir. Duygusal Dengeleme, fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal boyutlarımızın bütününde köklü ve kalıcı değişime yol açar. Fobiler, fazla kilo, fiziksel ve duygusal sorunlar, sigara bağımlılığı, özel yaşamda ve iş yaşamında başarısızlık gibi günlük yaşamla ilgili temel sorunların üstesinden gelmek için etkili ve anında sonuç veren bir yöntemdir.



Duygusal Kinesioloji Tekniği size negatif programlarınızdan özgürleşebilmeniz için anında kullanabileceğiniz yöntemler sunar. Bunlar, uzun yıllardır boğuştuğunuz ve üstesinden gelmek için her yolu denediğiniz sorunlar olsa bile.



Bu teknik sizi negatif programlamanın ilk yaratıldığı ana döndürür ve sizi desteklemeyen inancınızın, duygunuzun ya da hücresel belleğinizin gerçek doğasını keşfetmenizi sağlar. Bu keşif, programı temelli yok edip yerine istenen olumlu programın konması için gerekli ön koşulu da hazırlamış olur.



Duygusal Kinesioloji Tekniği, zihnin ve bedenin en derin bilgeliğine ulaşarak, hayatınızın bu döneminde gerçekteki en öncelikli sorunuzu ortaya çıkarır. Sorun olarak gördüğünüz şeyin altında yatan gerçeğin çoğunlukla çok farklı olduğunu görmek sizi şaşırtacaktır.



Duygusal Dengeleme Tekniği, çabuk ve isabetli bir şekilde sorunu oluşturan esas programın kaynağına iner. Daha sonra istenmeyen negatif programlamanın bilinçaltının kıyısında köşesinde kalmış parçalarını temizlemek için kinesiolojinin temeli olan kas testi kullanılır. Böylelikle, çoğu zaman tek bir seansta bile varlığınızın fiziksel, duygusal ve zihinsel boyutlarında kalıcı değişimler yaratmak mümkündür. Bu büyük değişimler hayatınızı daha doyumlu kılacak, özsaygınızı büyük ölçüde artıracak, size başarı ve umut duygularını yaşatacağı için kendinize daha fazla güven duymanızı sağlayacak kadar etkilidir.



Bhanu Foxley, zihnin derin katmanları, hücresel bellek ve ruhsal boyut üzerinde çalışan sezgisel bir danışmandır. 'Jasmuheen and Brandon Bays ve Roy Martina Academy'de aldığı eğitimlerde öğrendiği teknikleri, kendi geliştirdiği tekniklerle birleştirerek kullanmaktadır. Bhanu, eşi ve kızıyla Norveç'in Stavanger şehrinde yaşamakta, İngiltere, Norveç, Türkiye başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde Duygusal Kinesioloji çalışmaları düzenlemektedir



Duygusal Kinesioloji Nasıl Uygulanıyor



Bhanu şöyle anlatıyor: "Birisi bana bir problemi çözme amaçlı geldiğinde önce onunla sohbet etmeye başlıyoruz. Sorular soruyorum. Kişinin sigara ve alkol gibi bağımlılıklarından, ilişkilerinden, her tür duygusal ve fiziksel rahatsızlıklarından bahsediyoruz. Çoğu zaman kişi, probleminin esas kaynağının farkında olmuyor. Asıl neden herkes için farklı oluyor, dolayısı ile bu işi bir kalıp içinde yapmak mümkün değil. Örneğin kişi sigarayı bırakmak amaçlı bir seansa katılabilir ama asıl neden düşük özgüven olabiliyor veya başağrılarından şikayetçi birisi için asıl neden başkalarına "hayır" diyememek olabiliyor. Problemlerle ilgili konuştuktan sonra kas testi ile (Kinesioloji) yanıtlar buluyoruz ve kişiye yanıtların doğruluğunu "ispatlıyoruz."



Beden sorulara yanıt veriyor.



Kas testi (Kinesioloji) bir yoga pozisyonu ile ilgili el hareketi ile yapılıyor. Başparmağınızı ve işaret parmağınızı biraraya halka şeklinde getiriyorsunuz ve parmaklarınızın uçlarını birleştiriyorsunuz. Bhanu yanıtı "evet" veya "hayır" olan bir soru soruyor ve kişi yanıt verirken Bhanu parmaklarını birbirinden ayırmaya çalışıyor. Yanıt "evet" ise parmaklar açılmıyor fakat eğer yanıt "hayır" ise parmakları birarada tutmak mümkün olmuyor ve kendiliğinden açılıyorlar. Şunu belirtelim ki bu bir yalan testi değil. Örneğin kişi sigarayı bırakmayı arzulayabilir ve bunu istediğini söyleyebilir ama eğer "sigarayı bırakmak istiyor musun" sorusunun yanıtı kas testinde "hayır" çıkarsa bunun anlamı sigaranın kişinin özgüvenini arttırdığı için bırakmak istememesi olabilir. Bu neden için tekrar test yapıldığında "evet" yanıtı çıkarsa esas sorunun nereden kaynaklandığı ortaya çıkar. Beden her zaman doğru yanıtı verir ve kas testi gerçek yanıtı bulmak ve sorunun kökenine inmek için yapılan bir işlemdir.



Ve beyni programlıyoruz.



Problemin esas nedenini bulduktan sonra iş bu nedenin veya nedenlerin arkasında yatan düşünceleri ve inançları değiştirmeye geliyor. Bhanu kişiden bazı pozitif cümleleri tekrar ve tekrar söylemesini istiyor. Tekrarın nedeni yeni inancın köklenebilmesi için. Bu safha çok ilginç olabiliyor çünkü pek çok değişik duygu su üstüne çıkabiliyor. Amaç, inandığımız ve deneyimlediğimiz herşeyin, kendimizi ve etrafımızdakileri sevmemizin, kızgınlık ve öfkemizden arınmamızın ve sevgiyi deneyimlememizin bizim sorumluluğumuzda olduğunu tam anlamıyla farketmektir. Bir seans yaklaşık 1,5 saat sürüyor ve eğer gerekliyse, ikinci bir seans da verilebiliyor. Bu metod herkes için başarılı mı? Evet, ama eğer kişi hazırsa ve gerçekten istiyorsa..



