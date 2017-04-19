Bezmialem'den "Astım ve Alerji" Etkinliği

Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde "Hasta Okulu Programı" kapsamında "Astım ve Alerji" etkinliği düzenlendi.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dekanlık konferans salonunda düzenlenen "Astım ve Alerji" etkinliğinde, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uzman Dr. Abdullah Kansu, bahar aylarının gelmesiyle artış gösteren astım ve alerjinin belirtilerine, mevsimlere göre şikayetlerdeki değişikliklere ve ev ortamı ile meslekle olan ilişkisine değindi.



Son yıllarda hem çocuklarda hem de erişkinlerde astım sıklığının arttığına dikkati çeken Kansu, Türkiye'de çocuklarda yüzde 6-15, erişkinlerde ise yüzde 2-17 oranında astım görüldüğünü bildirdi.



Kansu, kişisel faktörler olarak aile öyküsü ve alerjik bünyenin astıma neden olabildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:



"Bunun yanı sıra alerjenler, kimyasallar, sigara, hava kirliliği, viral enfeksiyonlar, meslek, sosyoekonomik düzey, aile büyüklüğü, diyet ve obezite gibi astıma neden olan çevresel faktörlerdir. Tetikleyicileri ise alerjenler, solunum yolu enfeksiyonları, egzersiz, soğuk hava, hava kirliliği, besinsel katkı maddeleri ve ilaçlar şeklinde sıralayabiliriz."



-"Polenlerin dağılım zamanlarına göre astım atakları artıyor"



Abdullah Kansu, astım atağına yol açan etkenlerin sigara dumanı, odun, kömür dumanı, parfüm, saç spreyleri, yemek, boya, otomobil içerisindeki kokular, sis, hava kirliliği, aşırı rutubetli iklim, hava, mevsim değişimleri, gülme, ağlama, mesleki faktörler, ev tozu akarları, çimen, ağaç, hububat polenleri, kedi, köpek, kuş gibi ev içerisinde beslenen hayvanlar, psikolojik faktörler, egzersiz, hamam böcekleri, nezle, grip gibi enfeksiyonlar, mideye ait şikayetler (reflü), küfler ile ilaçlar olduğu bilgisini verdi.



Polenlerin dağılım zamanlarına göre astım ataklarının arttığına işaret eden Kansu, "Ağaç polenleri şubat-nisanda, çayır polenleri mayıs-temmuzda, yabani otların polenleri ağustos-ekimde ortaya çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.



Kansu, polenlerden korunmanın yollarına yönelik, "Kişi hassas olduğu bitkinin polen yayma döneminde olanakları ölçüsünde dışarı çıkmamalıdır. Ev ve arabalarda polenleri tutan hava filtreleri kullanılması gerekir. Polenin yoğun olduğu günlerde dış ortamda maske ve gözlük takılabilir. Polenlerin yoğun olduğu dönemlerde kapı ve pencereler kapalı tutulmalıdır. Evdeki pencerelerin ince örgülü telle kapatılması yarar sağlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.



Astımın en sık görülen belirtilerinin nefes darlığı, öksürük, hışıltılı ve hırıltılı solunum, göğüste sıkışma ve baskı hissi şeklinde sıralayan Kansu, muayenenin hastalığın ve krizin ağırlık derecesine göre değiştiğini belirterek, şu görüşlerini aktardı:



"Astımı başka hastalıklardan ayırmak için röntgenin mutlaka atak esnasında çekilmelidir. Astımın tedavisinde hastalığı başlatan etkenlerden uzak durmak büyük önem taşıyor. İlaçlar doğru ve düzenli kullanılmalı, belirtiler ve nefes ölçümleri kayıt edilmeli, belirtilerde değişiklik görüldüğünde ne yapılması gerektiği öğrenilmeli ve düzenli hekim kontrolüne gidilmelidir."