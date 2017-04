İstanbul Halk Tiyatrosu, Moliere'in baş yapıtı Tartuffe'ün yepyeni bir uyarlaması olan Bezirgan, 21 Nisan'da Kadıköy Halk Eğitim Merkezinde...



"Tartuffe'ün kim olduğunu biliyorsunuz ama peki nereden çıktı bu Tartuffe? Nasıl oldu da girdi hayatlarımıza; talan etti her şeyi? İşte bu sorulara yanıt arayan oyunun sürprizleri var!"



Hizmetçi kız rolünde Bahtiyar Engin ve evin büyükannesi rolünde Erkan Can... Ama sürprizlerin en büyüğü hem Orgon hem Tartuffe rollerini canlandıracak olan Cem Davran!



Yıldıray Şahinler'in yönettiği Bezirgan ile İstanbul Halk Tiyatrosu, her zamanki gibi sözünü sakınmayacak. Ama Erkan Can'ın dediği gibi, "kırıp dökmeden" ve Brecht'in dediği gibi "çok eğlendirerek, her zamanki gibi."



Oyuncular: Cem Davran, Erkan Can, Faruk Akgören, Bahtiyar Engin, Selin Yeninci, Aytek Önal, Simge Defne Çelik, Selim Can Yalçın, Salih Kırlı, Ali İl.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Kadıköy Halk E.M



Mekan Adresi : Bahariye Cad. No: 39



Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 21.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Bezirgan



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır