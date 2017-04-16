- Beytüşşebap'ta yöresel kıyafetle sandıkta oy kullandılar



ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde vatandaşlar yöresel kıyafetlerle referandum da sandık başına giderek oyunu kullandı.

İlçeye bağlı Ayvalık köyündeki Şehit Yüzbaşı Ali Alkan Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde vatandaşlar oy kullandı. Taşarası, Bölücek, Güneyyaka, Beşağaç, Günyüzü, Başaran, Ayvalık, Mutluca ve Aşağıdere köyünden gelen vatandaşlar sandık başına gitti. Yaşlı ve hasta olanlar güçlükle sandık başına geldi. Ayağından sakat olan Abdullah Özdemir adındaki bir vatandaş güçlükle geldiğini ifade etti. Özdemir, "Hastayım ayağımdan sakatım, bel fıtığım var, buna rağmen sandık başına gelip oyumu kullandım" dedi.

Yaşlı kadınlar ise merdivenlerden güçlükle çıkabildi. Yöresel kıyafetleriyle gelen kadınlar oylarını kullandıktan sonra evlerinin yolunu tuttu.

Öte yandan güvenlik kuvvetleri tarafından alınan geniş güvenlik önlemleri altında vatandaşın rahatça oyunu kullandığı gözlemlendi.