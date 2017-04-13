Beytüşşebap'ta Okullar Arası Voleybol Turnuvası Düzenlendi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ilk ve ortaokullar arasında voleybol turnuvası düzenlendi.



Beytüşşebap İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, ilk ve ortaokullar arası voleybol turnuvası düzenlendi. Turnuvaya köy okulları da katıldı. Şehit Doğan Acar Cumhuriyet İlkokulu ve Şehit Mehmet Ali Bozkurt Cumhuriyet Ortaokulu bahçesinde düzenlenen turnuvada, öğrenciler sıcak terler döktü. Okul Müdürü Yunus Akıllı, "Çocukların spora olan ilgisini arttırmak adına rekabet ortamına sokuyoruz. Bu yıl köylerden de gelen takımlar oldu. Kazanmanın ve kaybetmenin olduğunu aşılıyoruz. Geçen yıl olduğu gibi 23 Nisan töreninde dereceye girenlere hediyeler dağıtılacak. Amacımız gençlerimizi spora alıştırmak ve birbirleriyle kaynaşmalarını sağlamak" dedi. - ŞIRNAK