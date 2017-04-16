Beytüşşebap'ta kutlama



ANAYASA değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi referandum u sonuçlarının açıklanmasının ardından Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgsi'ndeki bazı il ve ilçelerde vatandaşlar Türk Bayrakları ile sevinç gösterileri yaparak araçlarla tur attı.



Referandumda kullanılan oyların ilk belirlendiği kentlerden biri olan Elazığ'da, sonuçlarının açıklanmasının ardında ellerinde Türk Bayrağı olan kalabalık bir grup sokaklara çıkarak coşkuyla bu sonuçları kutladı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan AK Partililer, sıkı güvenlik önlemleri altında referandum sonuçlarını coşku içerisinde kutladı.



Referandum sonuçlarından sonra Siirt'te de Türk Bayrakları'nı elerine alan AK Partili gençler sokağa döküldü. Siirt Kent Meydanı'nda toplanan kalabalık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine slogan attı. Caddeden geçen araçların da korna çalarak eşlik ettiği kalabalık, meşale yakarak sevinç gösterilerinde bulundu.



AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu ve değişik sivil toplum örgütü temsilcilerinin de katıldığı kutlamalarda kalabalık, daha sonra kent meydanına geçerek burada da sevinç gösterilerini sürdürdü.



Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde de uzun yıllar aradan sonra, referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından ellerine Türk Bayrağı alan bir grup, araçlarla ilçede tur attı.