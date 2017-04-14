Beytüşşebap'ta Bulunan Patlayıcı İmha Edildi

Beytüşşebap'ta bulunan patlayıcı imha edildi



ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından gizlenen el yapımı patlayıcı, ihbar üzerine bulunarak etkisiz hale getirildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Beytüşşebap ilçesinde bir ihbarı değerlendiren güvenlik kuvvetlerimizce yapılan operasyonda Bolağaç köyü bölgesinde PKK/KCK terör örgütü tarafından gizlenmiş, kablo ve ateşleme sistemi kurulu, 25 kilogram ağırlığında el yapımı patlayıcı ele geçirilmiş ve kontrollü olarak imha edilmiştir" denildi.