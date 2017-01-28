Beytüşşebap'ta Aşırı Kar Yağışı, İlçeye Gelen Bütün Yolları Kapattı

Beytüşşebap'ta Aşırı Kar Yağışı, İlçeye Gelen Bütün Yolları Kapattı

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>