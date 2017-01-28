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Beytüşşebap'ta Aşırı Kar Yağışı, İlçeye Gelen Bütün Yolları Kapattı
Beytüşşebap'ta Aşırı Kar Yağışı, İlçeye Gelen Bütün Yolları Kapattı
28 Ocak 2017 Cumartesi 11:07
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[9206814] DHA
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