Beytüşşebap Eski Kaymakamı Kadir Güntepe Gözaltına Alındı

FETÖ soruşturması kapsamında Beytüşşebap eski Kaymakamı Kadir Güntepe'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

BYLOCK'U KULLANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin 'mülkiye yapılanması'na yönelik yürüttüğü soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında daha önce Şırnak'ın Beytüşşebap ve Amasya'nın Hamamözü Kaymakamı olan Kadir Güntepe'nin, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddia edildi.

KAYSERİ'DE GÖZALTINA ALINDI

Hamamözü İlçesi'nde görev yaparken burada 'Amasya Kaymakamlar imamı' olan H.Ö. ile yüz yüze ve telefonda onlarca kez görüştüğü ileri sürülen Elazığ Valiliği'nde Hukuk Müşaviri olan Kadir Güntepe gözaltına alındı.

Kayseri'de gözaltına alınan Kadir Güntepe'nin kente getirileceği belirtildi. 1 Aralık 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Elazığ Valiliği Hukuk Müşavirliği görevine atanan Kadir Güntepe'nin henüz Elazığ'da göreve başlamadığı belirtildi.

"BANA BAK VEKİL BOZUNTUSU" TARTIŞMASI

Öte yandan Kadir Güntepe, sosyal medya paylaşımlarıyla yakın zamana kadar tartışma konusu olmuştu. Güntepe, Beytüşşebap Kaymakamlığı sırasında sosyal paylaşım sitesi Twitter adresinden HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü'nün attığı bir tweete cevap olarak, "Bana bak vekil bozuntusu. Allah'tan başka kimseden korkum olsaydı bunları yayınlamazdım. O bombaların hesabını vereceksiniz." diye yazmıştı.

HDP'Lİ VEKİL DE KARŞILIK VERMİŞTİ

Ferhat Encü de "Atanmış olan uzaktan kumandalı bir memur, bu halkın seçmiş olduğu şahsıma vekil bozuntusu diyor. Suç seni kumanda edende, sende değil" diye karşılık vermişti.

İSMET YILMAZ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Bu tartışma Meclis kürsüsünde de dile getirilmiş, dönemin TBMM Başkanı İsmet Yılmaz da kaymakama tepki göstermişti.

"İYİ DİNLEYİN...."

Kadir Güntepe, Beytüşşebap'taki saldırıların ardından sosyal medya hesabından teröristlerin ilçede birçok ev ve lojmana saldırdığını ifade ederek, "İyi dinleyin! Ne kadar yakarsanız yakın ne kadar yıkarsanız yıkın ne kadar sıkarsanız sıkın böldürmeyeceğiz" demişti. Güntepe'nin bu paylaşımı sosyal medyada destek görmüştü.