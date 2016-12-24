Beytüllahim'de Noel Kutlamaları Başladı





Noel bayramı öncesi binlerce turist Beytüllahim'de Hz İsa'nın doğduğuna inanılan Doğuş Kilisesi önündeki meydanda kutlamalara başladı.



Doğuş Kilisesi'nin etrafındaki cadde ve sokaklar çanlar, renkli ışıklar ve Noel ağaçlarıyla süslenirken kilisenin yanında yer alan 16 metre uzunluğundaki yapay çam ağacı fanuslar ve lambalarla ışıklandırıldı.



Kutlamalara katılmak için her yıl dünyanın farklı yerlerinden binlerce turist Filistin'in Beytüllahim kentine geliyor.



Amerika'dan gelen Tracy Wade adlı turist şunları söyledi:



"Harika bir duygu. Kurtarıcımız Hz İsa'nın doğduğu yeri görmek için geldim. Ben Hristiyan'ım. Benim için de çok özel bir an. Hz İsa'nın doğduğu yeri gelip görebilmek de güzel. Kendimi özel ve şanslı hissediyorum."



Kutlamalar kapsamında gece yarısı kutsal ayinlerler yapılacak.



Hazreti İsa'nın doğum ve ölüm tarihlerine ilişkin kimi tarihçi ve araştırmacılar farklı görüşler belirtse de Hz İsa'nın Beytüllahim'de MÖ 4'te dünyaya geldiğine inanılıyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: Noel Gepost: 24 december 2016