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Kilise meydanında geçiş yapan bando takımları
Bando takımlarının geçişini izleyen Filistinliler
Meydana dikilen Noel ağacı ve meydanda toplanan Filistinliler
Nativity (Yeniden Doğuş) Kilisesi Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde Noel kutlamaları başladı. Yerli ve yabancı ziyaretçiler, Beytüllahim'deki kutlamaları izlemek ve ayine katılmak için Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Nativity (Yeniden Doğuş) Kilisesi meydanına geldi. Kutlamalarda Filistinli bando grupları, geçit töreni yaptı. Kudüs Latin Patriği Başpiskopos Pierbattista Pizzaballa kutlamalara katılmak için Nativity (Yeniden Doğuş) Kilisesi'ne geldi. Törene katılan Beytüllahim Belediye Başkanı Vera Baboun, Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu.
Beytüllahim'de Noel Kutlamaları
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kilise meydanında geçiş yapan bando takımları Bando takımlarının geçişini izleyen Filistinliler Meydana dikilen Noel ağacı ve meydanda toplanan Filistinliler Nativity (Yeniden Doğuş) Kilisesi Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde Noel kutlamaları başladı.
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