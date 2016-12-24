Beytüllahim'de Noel Kutlamaları

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Kilise meydanında geçiş yapan bando takımları

Bando takımlarının geçişini izleyen Filistinliler

Meydana dikilen Noel ağacı ve meydanda toplanan Filistinliler

Nativity (Yeniden Doğuş) Kilisesi Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde Noel kutlamaları başladı. Yerli ve yabancı ziyaretçiler, Beytüllahim'deki kutlamaları izlemek ve ayine katılmak için Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Nativity (Yeniden Doğuş) Kilisesi meydanına geldi. Kutlamalarda Filistinli bando grupları, geçit töreni yaptı. Kudüs Latin Patriği Başpiskopos Pierbattista Pizzaballa kutlamalara katılmak için Nativity (Yeniden Doğuş) Kilisesi'ne geldi. Törene katılan Beytüllahim Belediye Başkanı Vera Baboun, Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu.