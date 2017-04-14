Beyşehir Milli Eğitim'den "Mem'uriyetten Mem'nuniyete" İsimli Dergi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Mem'uriyetten Mem'nuniyete" isimli derginin birinci sayısı yayınlandı.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk yaptığı açıklamada, özel büro birimi tarafından hazırlanan derginin İlçe Mili Eğitim Müdürlüğünce ilk kez çıkarılan bir yayın olduğunu belirterek, "Dergimizde eğitimle ilgili aklınızı kurcalayan birçok şeyi bulabileceğiniz, aynı zamanda kişisel gelişim, çocuk gelişimi, sağlık, kültür, sanat ve Beyşehir hakkında farklı ve daha önce bilinmeyen önemli bilgiler yer almaktadır. Bu vesile ile Beyşehir'in tanıtımına büyük katkı sağlayacağımızı düşünmekteyiz" dedi.



Dergi sayfalarında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile eğitim kurumlarının gerçekleştirdiği proje, etkinlik, bilim fuarı ve ulusal ve uluslararası alanda kazanılan başarılara ilişkin içeriklerin de yer aldığını vurgulayan Konuk, "Birçok konu başlığı ile kendimizi ifade etmeye çalıştık. Bin 150 adet basılan dergimiz, tüm kurum ve kuruluşlara, okullara ve esnaflara dağıtıldı. Yoğun bir çaba sarf ederek derginin oluşumunu sağlayan yayın ekibine ve derginin basım aşamasındaki desteklerinden dolayı Beyşehir Belediye Başkanımız Murat Özaltun Bey'e teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KONYA