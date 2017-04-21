Beyşehir Gölü'nde Elektroşok Balık Avlayan Kişi Yakalandı

Beyşehir Gölü'nde elektroşokla kaçak balık avlarken suçüstü yakalanan kişiye 4 bin 650 lira para cezası kesildi.



Alınan bilgiye göre, Beyşehir Gölü'nün Isparta ili sınırındaki Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Yeniköy, Armutlu, Belceğiz su ürünleri avlak sahasındaki sazlık alanda kaçak balık avı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Beyşehir İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı.



İhbarın yapıldığı bölgeye gelen ekipler, sazlıklar arasında birden fazla kişinin suya elektrik akımı vermek suretiyle elektroşokla kaçak balık avlandığını tespit etti.



Ekipler, şahısların yakalanabilmesi için Beyşehir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ile Şarkikaraağaç İlçe Jandarma Komutanlığından yardım istedi.



Jandarma ekiplerinin de gelmesiyle gölden ve karadan takibi yapılan zanlılardan 1 yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı.



Su ürünleri avlanma yasağının olduğu dönemde, yasak olan avlanma usullerinden elektroşok yöntemiyle avlanan kişiye 2 bin 325 lira idari para cezası uygulandı.



Avlanmanın milli parklar sahasında olmasından dolayı para cezası iki kat artırılarak 4 bin 650 lira olarak kesildi.



Avda kullanılan şok cihazı, akü ve bağlama kablolarına da el kondu.