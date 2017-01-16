Beyşehir Gölü'nde Buz Keyfi

Konya'da Beyşehir Gölü'nün kıyılarının buz tutması üzerine, kimileri buzun üzerinde kayarak, kimileri yürüyerek, kimileri de çay içerek tehlikelide olsa bu anın keyfini çıkartmaya çalıştı.



Konya'nın Beyşehir İlçesi'nde Türkiye'nin en büyük ikinci tatlı su gölü olarak bilinen 656 kilometrekare yüzölçümüne sahip Beyşehir Gölü'nün kıyı kesimleri buz tuttu. Buz tabakasının yaklaşık 50 santimetre ulaşması üzerine Beyşehirliler, ada göle akın etti. Bazıları buzun üzerinde kayarak, bazıları yürüyerek, tehlikelide olsa bu anın keyfini çıkartmaya çalıştı.



Yerli yabancı turistlerin gölde gezmesi için yat turu düzenleyenlerde, gölün buz tutması nedeniyle kıyıya demir attıkları yatlarının yanına masa ve sandalye koyup, bu anın tadını çay içerek çıkardı.



Yat sahiplerinden Ahmet Bülbül, "Beyşehir Gölü donmuş durumda. Yaklaşık 50 santimetre kalınlığında buz var. Buz kalın olduğu için tehlikeli bir durum yok. Buz bir otomobili dahi taşıyabilecek durumdu. Bizde burada, yatımızın kenarında çay keyfi yapıyoruz." dedi.



Buzun üzerinde yürüyen bu anın keyfini çıkarmaya çalışan Sabit Bülbül de, "Bulunduğumuz yerde yaz aylarında yatla, kayıkla ve su bisikletiyle gezerken, şu an yürüyerek, kayarak, fotoğraf çekerek bu anı değerlendirmeye çalışıyoruz. Burası komple buz kaplı. Beyşehir halkı da yoğun ilgi gösteriyor." dedi.



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