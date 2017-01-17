Beyşehir'e Modern Mezbahane

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Doğanbey Mahallesi'ne tam entegre modern bir mezbahane inşa edilecek.



Beyşehir'in canlı et ve sucuk üretimi ile ünlü Doğanbey Mahallesi'nde bu sektörü daha da ileri noktalara taşımak için Beyşehir Belediyesi tarafından tam entegre modern mezbahane inşa edilecek. Belediye Başkanı Murat Özaltun, yerleşim merkezine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın da istediği norm ve standartlara uygun daha modern bir tam entegre bir tesis kazandırmak için harekete geçtiklerini söyledi. Başkan Özaltun, yeni tesis projesinin hayata geçirilmesi için ihaleye çıkıldığını ve mevcut mezbahanenin ise yıkıldığını belirterek, "İnşallah Doğanbey Mahallemizde yeni bir tam entegre tesise yakında kavuşacak. Yeni mezbahanemiz günlük 30 büyükbaş hayvan kesim kapasitesine sahip olarak inşa edilecek. Tesisin bodrum kısmında sakatat işleme odaları ve mutfağı bulunacak. Toplam 5 bin 670 metrekarelik alan üzerine inşa edilecek tesiste, 30 ton kapasiteli arıtma sistemi de olacak" dedi. - KONYA