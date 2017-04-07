Beyşehir'e kent güvenliği sistemi geliyor



KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesi, uzun yıllardan beridir beklediği Kent Güvenlik Yönetimi Sistemine kavuşuyor.

İlçe merkezinde, proje kapsamında güvenlik kameralarının kurulumu için altyapı çalışmalarının başladığı bildirildi. Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir Belediyesi ile Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü arasında bir süre önce imzalanan işbirliği protokolü kapsamında şehir merkezinde hayata geçirilecek KGYS çerçevesinde güvenlik kamera sistemi kurulumu ve altyapı çalışmalarının başladığını söyledi. Başkan Özaltun, kent merkezine bu kapsamda 33 farklı noktada 64'ü sabit, 34'ü hareketli olmak üzere toplam 98 güvenlik kamerası kurulacağını belirtti. Özaltun, proje ile Beyşehir'in daha güvenli kentler arasına gireceğini kaydetti.

Beyşehir KGYS projesi kapsamında yapılacak çalışmalarla ilçe merkezindeki güvenlik hizmetlerinin verimliliğini artırmak, kişi hak ve hürriyetlerine dokunulmadan genel asayiş ve huzuru temin etmenin amaçlandığını belirten Özaltun, proje kapsamında kurulacak Plaka Tanıma Sistemi sayesinde de şehir giriş çıkışlarını kullanan motorlu araçların istenilen plakalarına kolayca ulaşılabileceğini söyledi. Proje çerçevesinde belirlenen noktalardaki kameralar ile izleme merkezi arasında gerekli iletişimin sağlanabilmesi için gerekli altyapı çalışmalarının ilgili protokol kapsamında önceki gün başladığını belirten Özaltun, tamamlanmasının ardından ise güvenlik kamera kurulumlarının planlanan noktalarda gerçekleştirileceğini dile getirdi. Sistemin üç ay içerisinde hizmet vermesinin planlandığını ifade edilen Özaltun, projenin uygulamaya geçmesi ile birlikte Beyşehir'de kent güvenliğinin teknoloji üstünlüğüne kavuşacağını söyledi.

Başkan Özaltun, proje kapsamında başlatılan çalışmalarla ilçe merkezinde bulunan kavşaklarda, caddelerde, öğrenci yurdu ve üniversite önleri olmak üzere 33 farklı noktada öncelik sırasına göre 64'ü sabit, 34'ü hareketli olmak üzere toplam 98 güvenlik kamerası kurulacağını vurguladı. Kurulacak kameraları izleyip takip edecek polis memurlarının görev yapacağı İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde izleme merkezinin de oluşturulacağı bildirildi.

Başkan Özaltun açıklamasında, "Yine, Konya yolu, Antalya Yolu Üniversite kavşağı, Seydişehir Ataman Çeşmesi ile Kırmataş mevkilerine plaka tanıma sistemi kurulacak. Proje ile Beyşehir'de halkımızın güvenlik hizmetlerinden en ileri düzeyde yararlanmasının yanı sıra, caydırıcılık yönü ile suç işlenmesinin de önemli ölçüde önüne geçilmiş olacak. Ayrıca, kameralar sayesinde, işlenmiş suçların takibinin daha kolay yapılarak süratle müdahale edilmesi, şüphelilerin en kısa sürede yakalanması ve olay sonrası tespit edilen görüntülerin ilgili birimlere iletilmesi sağlanarak, vatandaş odaklı güvenlik hizmeti yerine getirilmiş olacaktır. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nin ilçemiz merkezinde 24 saat olarak kesintisiz vereceği hizmetle halkımızın güvenliğini ve huzurunu sağlamada önemli rol üstleneceğini düşünüyoruz. Doğalgazdan sonra bu yatırımın müjdesini de kamuoyu ile paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor, ilçemize hayırlı uğurlu olsun temennilerimizi iletiyoruz."

(ARÖ-AH-Y)