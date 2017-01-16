Beyşehir'e 11 Odalı Hasta Konukevi Yapılacak

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, inşaat çalışmaları son aşamaya gelen yeni devlet hastanesinin karşısına hasta yakınlarının kullanımına sunulacak bir hasta konuk evi yapacaklarını söyledi.



Başkan Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyşehir'in yıllardır özlemle beklediği bölge hastanesi niteliğindeki yeni devlet hastanesine kendi dönemlerinde kavuşacağını söyledi. Hilal mimarili, Konya'nın denizi Beyşehir Gölü manzarasına sahip yeni devlet hastanesinin 2017 yılı sonu ya da 2018 yılı başlarında yapımı tamamlanarak yöre halkına sağlık hizmeti vermeye başlayacağını anlatan Özaltun, "Bakıldığında adeta bir otel konforunda ya da konseptinde olacak hastanemizin tamamlanmasının ardından çevresinde de ihtiyaç duyulacak yeni yapılar gündeme gelmeye başlayacak. Geçtiğimiz günlerde bir araya gelerek istişare ettiğimiz eczacılarımız, bu bölgedeki eczane ihtiyacına dikkat çektiler ve bazı taleplerde bulundular. Beyşehir Belediyesi olarak yeni devlet hastanemizin karşısına, bu polikliniklerin girişinin yan tarafına 11 odalı bir hasta konuk evi yapmayı planlıyoruz. Bu konukevini hastanede yatarak tedavi gören hastalarımızın yakınlarının ya da refakatçilerinin kullanımına sunmak istiyoruz. O bölgede, inşallah eczacılarımız için de dükkanlar oluşturacağız" dedi. - KONYA