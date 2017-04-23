Beyşehir'deki 23 Nisan Kutlamaları Hava Muhalefetine Takıldı
Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı dolayısıyla tören düzenlenirken, kutlamalar olumsuz hava koşulları sebebiyle yarına ertelendi.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı dolayısıyla tören düzenlenirken, kutlamalar olumsuz hava koşulları sebebiyle yarına ertelendi.
Beyşehir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Anıt Meydanında tören düzenlendi. Törene, Beyşehir İlçe Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Beyşehir Belediye Başkan Vekili Halim Gümüşel, İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Yalçın Urlu, daire amirleri, sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri ile öğrenciler katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk'un Atatürk anıtına çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Beyşehir'de okullarda yapılması planlanan 23 Nisan kutlama programları, olumsuz hava koşulları sebebiyle yarına ertelendi. - KONYA