Beyşehir'de Yolların Standardı Yükseltiliyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, sıcak asfalt kaplama çalışmaları ile mevcut yolların standardı yükseltiliyor.



Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarla ilçe genelindeki yolların standardının daha da yüksek hale getirildiğini söyledi. Beyşehir Belediyesi olarak ilçe genelinde yollarda geride kalan 2015 yılında toplam 6 bin 645 metrekarelik sıcak asfalt kaplama çalışması yaptıklarını hatırlatan Özaltun, geçtiğimiz yıl sonunda ise bu miktarın 47 bin 997 metrekareye yükseldiğini kaydetti. İlçe genelinde 2016 yılında bir önceki yıla göre 7 kattan daha fazla sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Özaltun, "Sadece sıcak asfaltta değil sathi asfalt kaplama çalışmalarında da belediyemiz ekiplerinin giderek artan imkanlarla bir önceki yıla göre büyük bir hamle yaptığı görülmektedir. 2015 yılında yollarımızda 18 bin 600 metrekarelik bölüm sathi asfaltla kaplanırken, geçen yıl bu miktar rekor kırarak 122 bin 500 metrekareye yükselmiştir. Sathi asfalt kaplama çalışmalarında da önceki döneme göre 6,5 katlık bir artış söz konusu olmuştur. Yollarımızda yürütülen kilitli parke taşı döşeme çalışmalarında 2015 yılındaki rakam 5 milyon 108 adet olurken, 2016'da bu miktar 3 milyon 874 bin 760 adet seviyelerinde olmuştur. Rakamlara baktığımızda kilitli parke taşından asfalta ve sıcak asfalta doğru bir geçiş söz konusu olmaya başlarken, sathi asfalt ve sıcak asfalt kaplama çalışmalarının hız kazanmasıyla yollarımızın da artık yeni dönemde daha konforlu hale geldiği görülmektedir. Beyşehir'e yol çalışmalarına sadece İlçe Belediyemiz değil, Büyükşehir Belediyemiz de önemli ölçüde katkı ve destek sunmaktadır. İlçe merkezi ve dış mahallelerimizde yürütülen pek çok projeyi Büyükşehir Belediyemizle birlikte yürütmekteyiz" dedi.



Başkan Özaltun, bu yıl da kilitli parke taşı döşeme çalışmalarının yanı sıra sathi asfalt ve sıcak asfalt kaplama çalışmalarının hız kesmeden süreceğini belirtirken, hedeflerinin bu faaliyetleri yerine getirirken daha yüksek oranda bir seferberlik yürütmek olduğunu aktararak, "İlçemizde inşallah dönemimiz sonunda asfalt ya da parke taşıyla kaplanmayan, yol sorunu olan merkez ve dış mahallemiz kalmayacaktır. Bu sözümüzü yinelerken, halk oylamasının ardından başlayan Yeni Türkiye süreci ile birlikte Beyşehir Belediyesi olarak da ilçemizi en kısa zaman dilimi içerisinde Yeni Türkiye'ye hazır hale getirmek istiyoruz. Bunu sadece yol çalışmalarında değil, her alanda sürdürmek niyetinde ve hedefindeyiz" ifadelerini kullandı. - KONYA