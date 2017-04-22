Beyşehir'de Yenilenen Şadırvan Meydanı Göz Kamaştırıyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yenilenen şadırvan meydanı vatandaşların beğenisini kazandı.



Kent merkezinde İlçe Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaların ardından çehresi değişen ve yepyeni bir görünüme kavuşan şadırvan meydanı, çevresindeki esnaflardan gelen talep üzerine modern bir yer altı tuvaletine de kavuştu.



Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, çarşı merkezinde Atatürk Anıtı karşısında yer alan Şadırvan Meydanı'nda bir dizi yeni düzenlemeler yaptıklarını söyledi.



Yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından şadırvan meydanının ilçeye yakışır bir görüntüye büründüğünü belirten Özaltun, şunları kaydetti: "Şadırvan çevresindeki esnaflarımızla yürüttüğümüz istişarenin ardından kısa süre içerisinde Belediye olarak harekete geçtik ve taleplerinin yerine getirilmesi doğrultusunda çalışmalara başladık. Burada, eskisini yıkarak daha modern yeni bir şadırvan uygulamasını hayata geçirdik. Esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın talebi üzerine ilçe merkezinin en modern yeraltı tuvaletini burada inşa ettik. Beyşehir'de Avşar Mahallesi'nden sonra yeraltı çöp konteyner sistemini bu bölgede uygulamaya koyduk. Şadırvan çevresinde yeşil alanlar oluştururken, ihtiyacı duyulan bir çay bahçesi düzenlemesi de yaptık. Kentimizin değişik iş kollarında faaliyet gösteren esnafının da olduğu en canlı, hareketli noktalarından olan bu alanımızda taksicilik yapan esnafımız da unutulmayarak, taksi durağı da yenilenerek hizmet vermeye başladı. Bambaşka bir görünüme bürünen yeni şadırvan meydanımız ilçemize hayırlı olsun." - KONYA