Beyşehir'de Yeni Yılın İlk Nikahı

Beyşehir'de yeni yılın ilk nikahı kıyıldı.



Beyşehir Belediyesi Evlendirme Memurluğuna başvuran Gürsel Kayan ve Elif Funda Mayalı çifti, Belediyesi Nikah Salonunda kıyılan nikahın ardından hayatlarını birleştirdi.



Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, 2017 yılının ilk nikah merasiminde hayatlarını birleştiren çifti ve ailelerini tebrik etti.





Öte yandan, Beyşehir Belediyesi Evlendirme Memurluğunun 2016 yılı nikah istatistikleri de belli oldu.



Geçen yıl belediyeye evlilik başvurusu yaparak nikahı kıyılan 541 çift dünyaevine girerken, evlenenler arasında 15 yabancı uyruklu çift de yer alıyor.