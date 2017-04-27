Beyşehir'de Toplu Konutlara Dış Mahallelerden Yoğun İlgi

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, ilçede toplu konut projelerine dış mahallelerden gelen taleplerin giderek arttığını söyledi.



Başkan Özaltun, TOKİ Başkanlığı tarafından 99 konutun inşa edildiği Huğlu Mahallesindeki toplu konut alanında incelemelerde bulundu. Özaltun, burada yaptığı açıklamada, ilçenin son dönemde toplu konut yapımında önemli bir hamlenin içerisine girdiğini söyledi. Beyşehir ilçe merkezinde 2. Etap toplu konutlar yükselmeye devam ederken, ilçeye bağlı bazı dış mahallelerden de toplu konuta yönelik taleplerin gelmeye başladığını belirten Özaltun, "Bu çerçevede dış mahallelerimizden Huğlu'da TOKİ Başkanlığı marifetiyle başlatılan toplu konut çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Huğlu'da ilkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte inşaat çalışmaları yeniden başlarken, konutlar yükselmeye devam ediyor. Son olarak Bayındır Mahallemizden de Tarım Köy Projesi kapsamında toplu konut talebi geldi. Bayındır Mahalle Muhtarlığımız, yerleşim merkezinde yapılmasını istediği 186 konuta ilişkin olarak topladığı ön taleplerle birlikte Beyşehir Belediyesi'ne resmi müracaatını yaptı. Belediye olarak, bu talebe yönelik olarak TOKİ Başkanlığımıza en kısa zamanda başvurumuzu yapacağız. Beyşehir Belediyesi olarak, TOKİ konutu talebi gelen ilçemize bağlı tüm mahallelerimize bu konuda önderlik etmeye devam edeceğiz. Umarım, kısa zamanda bu konudaki müjdeyi de mahalle sakinlerimize duyurmak üzere kamuoyu ile paylaşırız" diye konuştu.



Öte yandan, Bayındır Mahallesi Muhtarı Cengiz Keleş de, mahalle sakinlerinden gelen toplu konut talebi üzerine muhtarlık olarak harekete geçtiklerini belirterek, "Ön taleplerimizle birlikte Beyşehir Belediyemize müracaatımızı yaptık. Bu konuda müspet sonucu dört gözle bekliyoruz. Bayındır Mahallesini de yakın gelecekte tarım köy kapsamında toplu konutların inşa edildiği bir yerleşim merkezi olarak görmek istiyoruz. Bu anlamda, mahallemize verdiği desteklerden ötürü Belediye Başkanımız Sayın Murat Özaltun'a teşekkür ediyoruz" dedi. - KONYA