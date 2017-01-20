Beyşehir'de Suriyeli Öğrencilerin Karne Sevinci

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, eğitim öğretim yılının ilk yarısı sona ererken, Suriyeli öğrenciler de karne sevinci yaşadı.



Beyşehir Ali Akkanat İlkokulu'nda ilçe protokolünün de katıldığı karne dağıtım töreni yapıldı.



Ali Akkanat İlkokulu'na gelen Kaymakam Muzaffer Şahiner ve Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, okulda öğrenim gören ana sınıfı ve diğer sınıfları ziyaret ederek öğrencilerin karnelerini dağıttı. Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da, karnelerini verdiği öğrencilere gofret hediye ederken, Suriyeli öğrenciler de karne sevinci yaşadı.



Okul binasında açılan geçici eğitim merkezinde öğrenim gören 99 öğrenci karnesini Kaymakam Şahiner ve Başkan Özaltun'un elinden aldı.



Eğitim yılının yarısı sonunda karne alan 40 öğrencinin okuma yazmayı öğrendiği ve Türk okullarına nakledileceği belirtildi.