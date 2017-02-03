Beyşehir'de Okul Önlerinde Kar Temizliği

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 6 Şubat Pazartesi gününden itibaren 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminin başlayacak olması nedeniyle okul önlerinde belediye ekipleri tarafından kar temizliği çalışması yürütülüyor.



Son yarım asrın kar yağışı yönünden en bereketli kış mevsimini yaşayan Beyşehir'de, belediye ekiplerinin kent merkezinde günlerdir gerçekleştirdiği kar temizleme mesaisi sürüyor. Ekipler, sömestri tatilinin sona erecek olması nedeniyle çalışmalarını okul önlerindeki cadde ve yollarda yoğunlaştırdı. Eğitim kurumlarının yoğun olarak bulunduğu ve öğrenci kullanımının çok fazla olduğu Özdilek Caddesi'nde çalışmalarını sürdüren ekipler, yol kenarlarında biriken kar yığınlarının yanı sıra, kaldırım üzerindeki beyaz örtüyü de temizleyerek ortadan kaldırdı. İş makinelerinin seferber olduğu güzergahta, okula gidecek öğrencilerin yanı sıra yayaların da rahat bir şekilde yürüyebilmesi için çalışma yürüten ekiplere bazı görevliler kazma ve küreklerle buzları kırarak destek verdi.



Okul önlerindeki kar temizliği çalışmalarının diğer güzergahlarda da devam edeceği belirtildi. - KONYA