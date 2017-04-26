Beyşehir'de Ketem Hizmet Vermeye Başladı

Beyşehir Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet vermeye başlayan Kanser Erken Teşhis ve Tarama Eğitim Merkezi (KETEM), düzenlenen törenle açıldı.



Açılış programının ardından gazetecilere merkezin işleyişi ile ilgili bilgiler veren Halk Sağlığı Müdürü Hasan Öznavruz, KETEM'in açılmasının temel sebebinin vatandaşları hastalanmadan bilinçlendirmek olduğunu söyledi.



Özellikle kolon, rahim ağzı ve meme kanserine karşı vatandaşları bilinçlendirmek istediklerini belirten Öznavruz, belli yaş grubundaki vatandaşların aile hekimlerine müracaat ettikten sonra, bilgi alıp bu birime başvurabileceklerini ifade etti.



Öznavruz, bu birimdeki görevli ebe ve hemşirelerin üç kanser türündeki mevcut tahlil ve tetkikleri alarak bunu Ankara'daki bir sağlık merkezine anında aktardığını anlattı.