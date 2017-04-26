Beyşehir'de Ketem Açıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Devlet Hastanesi bünyesindeki Kanser Erken Teşhis ve Tarama Eğitim Merkezi (KETEM) düzenlenen törenle açıldı.



Törenine katılan Konya İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Küçükkendirci, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, Beyşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Özkan, Devlet Hastanesi Yöneticisi ve Başhekimi Uz. Dr. Hüseyin Kosat kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi. Açılış programının ardından gazetecilere merkezle ilgili bilgiler veren Halk Sağlığı Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, böyle bir birimi Devlet Hastanesi bünyesine kazandırdıklarını belirterek, "Böyle bir birimin açılmasına ihtiyaç duyulmasının altında yatan temel sebep; vatandaşlarımızı hastalanmadan önce bilinçlendirerek özellikle üç kanser türünde, tarama noktasında bir süreci başlatmış bulunuyoruz" dedi. Bu kanser türlerinin kolon, rahim ağzı, meme kanserinden oluştuğunu vurgulayan Dr. Öznavruz, belli yaş grubundaki vatandaşların öncelikle aile hekimlerine müracaat ettikten sonra, bilgi alıp bu birime başvurabileceklerini söyledi.



Bu birimdeki görevli ebe ve hemşirelerin üç kanser türündeki mevcut tahlil ve tetkikleri alarak bunu Ankara'daki bir sağlık merkezine anında aktardığını ve sonuçlarının değerlendirildikten sonra sürecin aile hekimlerine bildirildiğini belirten Öznavruz, "Aile hekimlerimiz de kendi nüfusuna kayıtlı kişileri TC kimlik sorgulamalarından sorgulayarak şüpheli bir durum varsa bir üst merkeze sevkini sağlıyoruz. Özellikle vatandaşlarımızdan istirhamımız; hiçbir şikayeti yokken bu birimlerimize müracaatlarının sağlanmasını istiyoruz. Bunda ne gibi fayda var? Geçen yıl Konya'da üç kanser türünde yapmış olduğumuz taramalarda hiçbir şikayeti olmayan ancak daha yuvalanma noktasındaki 147 kanserli hastayı teşhis ettik ve çok basit müdahalelerle, bu insanlarımızın hayatı olumsuz etkilenmeden biz onları tekrar sağlıklarına kavuşturmuş olduk. O yüzden, kanserden değil, geç kalmaktan korksunlar. Çünkü, kanser zamanında teşhis edildiğinde, tedavisi mümkün olan bir hastalık türüdür. Vatandaşlarımız, özellikle aile hekimlerimize müracaat edip taramalarını mutlaka yaptırsınlar" diye konuştu.



Dr. Küçünkendirci ve Öznavruz, daha sonra hastane yöneticileri ile birlikte yapımı tamamlanmak üzere olan yeni Beyşehir Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu. - KONYA