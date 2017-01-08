Beyşehir'de Kar Yağışı

Beyşehir ilçesinde, kar yağışı etkili oluyor.



Beyşehir'de yoğun kar yağışı, etkisi altına aldı. Kar yağışı nedeniyle şehirler arasındaki güzergahlarda ulaşım güçlükle sağlanıyor.



Beyşehir-Konya ve Beyşehir-Isparta karayollarında etkili olan kar yağışı nedeniyle trafik ekipleri, ilçe merkezinden her iki istikamete de kamyon ve benzeri araçların geçişine izin vermiyor.



Beyşehir Belediyesi ekipleri de ilçe merkezindeki yolları ulaşıma açık tutabilmek için seferber oldu.