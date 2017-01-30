Beyşehir'de Kar ve Buz Temizliği Mesaisi Sürüyor

Konya'nın Beyşehir ilçe merkezinde belediye ekipleri tarafından yürütülen kar temizliği çalışmaları ara vermeden devam ediyor.



Son yılların kar yağışı yönünden en bereketli dönemini yaşayan Beyşehir'de, yağışın ardından Belediye Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin başlattığı kar temizliği çalışmaları devam ediyor. Belediye ekipleri, karın ve şiddetli soğuklar nedeniyle buz tabakasıyla kaplanan yollarda da iş makineleri aracılığıyla buzları kırarak temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Yolların yanı sıra kaldırımlar da karlardan temizleniyor. Kentteki kar yığınlarını temizlemek ve buzları ortadan kaldırmak için haftalardır süren yoğun bir mesai içerisine giren ekipler, gece gündüz demeden faaliyetlerini sürdürüyor.



"Gelişigüzel parklar ekiplerin işini zorlaştırıyor"



Temizlik çalışmaları esnasında uygunsuz parklar ekiplerin işini oldukça zorlaştırıyor. Yol kenarlarına gelişigüzel yapılan parklar nedeniyle temizlik çalışmaları esnasında zabıta ekipleri de faaliyetlere destek veriyor. İlçe merkezinde biriken yığınlar, iş makineleri vasıtasıyla kamyonlara nakledilerek Beyşehir - Suğla - Apa kanalına boşaltılıyor. Mahallelerin bazı kesimlerinde kar yığınlarından dolayı daralan yollar, iş makineleri tarafından genişletilerek ulaşımın daha rahat yürümesi sağlanıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde ve eğimli yollarda buzlanmaya karşı da tuzlama çalışmaları yürütüyor.



Kent merkezinde yürütülen kar temizliği çalışmaları dış mahallelerde de gerçekleştiriliyor. - KONYA