Beyşehir'de Kaldırımları İşgal Eden Esnafa Ceza

Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırımları işgal eden 17 iş yerine cezai işlem uyguladı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde vatandaşlardan kaldırım işgallerine karşı önlem alınması ve yaptırım uygulanması yönünde gelen taleplerin yoğunluk kazandığı ifade edildi.



Her geçen gün bu konuda artan şikayetlerin de göz önünde bulundurularak, denetim ve kontrollerin arttırıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Son denetimlerde kaldırım işgali yaptığı belirlenen ve daha önce defalarca uyarılmasına rağmen bu ikazları dikkate almadığı belirlenen 17 iş yerine 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince cezai işlem yapıldı. Bundan sonraki süreçte, kaldırım işgali yapmakta ısrar eden iş yeri sahiplerine müsamaha gösterilmeyerek cezai işlem uygulanmaya devam edilecektir. Bu münasebetle, esnaflarımızı kaldırım işgali yapmaması konusunda bir kez daha uyarmak istiyoruz. İlçe merkezinde kaldırım işgali yapmayan ve bu konudaki kural ve uyarılara riayet eden büyük bir kesimi teşkil eden esnaf ve iş yeri sahiplerimize ise vatandaşlarımız adına teşekkür ediyoruz."