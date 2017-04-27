Beyşehir'de Kaldırım İşgali Yapan İşyerlerine Ceza

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yapılan tüm uyarılara rağmen kaldırım işgali yapmaya devam eden işyerlerine zabıta ekiplerince ceza kesildi.



Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, şehir merkezinde bu konuda bugüne kadar iyi niyetli olarak yürütülen çalışmalara ve yapılan tüm ikazlara rağmen kaldırım işgali konusunda geri adım atmayan işyerlerine yönelik cezai yaptırımların başladığı belirtildi. Açıklamada, kent merkezinde son günlerde vatandaşlardan kaldırım işgallerine karşı önlem alınması ve yaptırım uygulanması yönünde gelen taleplerin yoğunluk kazandığı belirtilerek, "Her geçen artan bu konudaki şikayetleri de göz önünde bulundurarak, bu konudaki denetim ve kontrollerimizi zabıta ekiplerimiz marifetiyle sıklaştırdık. Daha önce sahada yapılan denetimlerde defalarca uyardığımız bazı işyeri sahiplerinin bu tutum ve davranışından vazgeçmediği tespit edilince cezai müeyyide uygulamaktan başka çarenin kalmadığı anlaşılmıştır. Son denetimlerde kaldırım işgali yaptığı belirlenen ve daha önce defalarca uyarılmasına rağmen bu ikazları dikkate almadığı belirlenen 17 işyerine 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince cezai işlem yapıldı. Bundan sonraki süreçte, kaldırım işgali yapmakta ısrar eden işyeri sahiplerine müsamaha gösterilmeyerek cezai işlem uygulanmaya devam edilecektir. Bu münasebetle, saygıdeğer esnaflarımızı kaldırım işgali yapmaması konusunda bir kez daha uyarmak istiyoruz. İlçe merkezinde kaldırım işgali yapmayan ve bu konudaki kural ve uyarılara riayet eden büyük bir kesimi teşkil eden esnaf ve işyeri sahiplerimize ise vatandaşlarımız adına teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz" denildi.



Açıklamada, zabıta ekiplerinin işyeri ruhsatı bulunmayan esnaflara yönelik denetimlerinin de sürdüğü belirtilirken, "Beyşehir'de faaliyet gösteren ruhsatsız işyeri kalmayana kadar bu çalışmalarımız devam edecek" kaydedildi. - KONYA