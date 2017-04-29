Beyşehir'de Fotoğraf Yarışması Sergi Açılışı

Beyşehir ilçesinde, ortaokul 5'inci sınıfları arasında düzenlenen fotoğraf yarışmasında ödül ve sergileme kazanan fotoğraflar görücüye çıktı.



Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserler ile sergileme alan fotoğraflar katılımcıların beğenisine sunuldu.



Beyşehir Gölü Milli Parkı İdare ve Ziyaretçi Tanıtım Merkezi'nde düzenlenen törende dereceye giren eserlerin sahibi olan öğrencilere ödülleri, sergileme alanlara ise katılım belgeleri verildi. Törende, yarışmaya katılım şartı olan atık ürün toplamada rakamsal başarı sağlayan ve toplamda 3 bin 883 adet kapak ve pil toplayan 3 öğrenciye de belgesi verildi.



Öğrencilere ödül ve belgelerinin verilmesinin ardından fotoğraf sergisinin açılışı kurdela kesimi yapılarak gerçekleştirildi. Ardından katılımcılar, sergiyi gezdi.



Törene, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Talat Pek, İlçe Mili Eğitim Müdürü Musa Konuk, İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu, Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, Memur Sen İlçe Başkanı Halil Yavşil, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.