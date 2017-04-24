Beyşehir'de Elektrik Akımıyla Balık Avına 4 Bin 650 Lira Ceza

Beyşehir ilçesinde, su ürünleri av yasağı döneminde gölde elektroşok cihazıyla suya elektrik akımı vererek balık avladığı iddia edilen kişiye 4 bin 650 lira ceza kesildi.



Alınan bilgiye göre, Beyşehir Gölü kıyısında elektroşok yöntemiyle balık avlandığı ihbarını değerlendiren Beyşehir İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri harekete geçti.



Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünden de alınan destekle Soğla bölgesine giden ekipler, avlanan su ürünleri ile avda kullanılan malzemelerin kıyıya yakın bir barakada saklandığını tespit etti.



Adrese gelen ekipler bir otomobilin bagajında avlanan sazan balıkları, elektroşok cihazı, akü ve kabloları ile bir kepçe ele geçirdi.



Ekipler, canlı olduğu belirlenen sazan balıklarını tekrar göle salarken, avda kullanılan malzemelere el koydu.



Su ürünleri av yasağı döneminde, yasal olmayan yollarla su ürünleri avı yaptığı iddia edilen kişiye ise 2 bin 325 lira idari para cezası kesildi. Sahanın milli park olması nedeniyle ceza iki katı artırılarak 4 bin 650 lira olarak uygulandı.