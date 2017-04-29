Beyşehir'de Eğitim Yatırımları Devam Ediyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, eğitim yatırımlarına bir yenisi daha ekleniyor. Huğlu Mahallesinde yapımına başlanılan Huğlu Ortaokulu hizmet binasının Eylül ayında tamamlanarak, yeni eğitim yılında faaliyete geçirilmesi hedefleniyor.



Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, kendisine eşlik eden Huğlu Mahallesi Muhtarı Mehmet Harman ile birlikte inşaat çalışmaları devam eden alanda incelemelerde bulundu. İnşaat çalışmalarıyla ilgili olarak yetkililerden bilgiler alan Başkan Özaltun, yerleşim merkezi girişindeki mevcut ortaokul binasının çok eski yapı olması nedeniyle yenisinin yapılması için mahalle sakinlerinden gelen talepler üzerine bir süre önce Milli Eğitim Müdürlüğü kanalıyla çalışma başlatıldığını belirterek, "Çalışmalar kapsamında yapımı başlayan Huğlu Ortaokulunun yeni hizmet binası iki katlı ve 8 derslikli olarak inşa ediliyor. Yenisi bitince eski bina yıkılacak ve eğitim faaliyetleri bu yeni binada görülmeye başlanacak. İşi üstlenen firmanın ilgilileri, binanın Eylül ayında bitirilmesinin hedeflendiği bilgisini verdiler. Yeni hizmet binamız Huğlumuzun milli eğitim yatırımları kapsamında yeni bir kazanımı olacak. Şimdiden ilçemize, Huğlu Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu projenin hayata geçirilmesinde, yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KONYA