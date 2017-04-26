Beyşehir'de Anaokulu Öğrencileri Meclis Koltuklarında

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, belediyeyi ziyaret eden anaokulu öğrencileri, temsili olarak meclis koltuklarına oturarak, okulları için hayata geçirilecek projeyle ilgili taleplerine yönelik kararları kendileri aldı.



Beyşehir Alaaddin Keykubat Anaokulu öğrencileri, Beyşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Öğrenciler, beraberindeki okul müdürü Selma Öztürk ve öğretmenleri ile birlikte gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından Beyşehir Belediyesi Meclis Salonuna geldi. Burada, Belediye Başkanı Murat Özaltun, minik öğrencilerle sohbet ederken, meclisin işleyişi ile ilgili olarak da bilgilendirdi. Özaltun, yaptığı konuşmada, "Bugünün küçükleri olan sizler, yarının büyükleri olarak bu makamlarda olacaksınız, bu koltuklarda sizler oturacaksınız, çeşitli meslek grupları içerisinde yer alacaksınız. Bizler de bu koltuklarda oturmadan önce sizlerin alacağı eğitim sürecinde eğitim kurumlarımıza belediye olarak bir nebze de olsa katkıda bulunmak adına üzerimize düşen ne varsa yapmaya dün olduğu gibi bugün de hazır olduğumuzun bilinmesini istiyorum. İnşallah, sizleri vatanını, bayrağını, milletini seven, iyi ahlaklı ve çalışkan öğrenciler olarak yarın da en iyi makamlarda görmeyi arzu ediyoruz" dedi.



Daha sonra, anaokulu öğrencilerinden Polat Kısalar temsili olarak meclis başkanlığı, diğer öğrenciler de meclis üyesi olarak meclis koltuklarına oturdu. Anaokulu öğrencileri mecliste gündeme getirdikleri Alaaddin Keykubat Anaokulunda Beyşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan "Masal Evi" projesi kapsamında talep ettikleri konularla ilgili kararları yaptıkları oylamayla kendileri aldı. Meclisin minik konuklarının aldığı karar, oybirliği ile kabul edildi. Meclis salonunda koltuklara oturan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi, ikramlarda bulunuldu. Okul Müdürü Selma Öztürk de meclis kapılarını öğrencilerine açan ve projelerine destek veren Belediye Başkanı Özaltun'a teşekkür ederken, "Çalışmalarınızı canı gönülden destekliyor ve çocuklarımıza önem verip, değerli zamanlarınızı bizim için ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KONYA