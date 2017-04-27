Beyşehir'de Akçabelen Fasulyesinin Tanıtımı Yapıldı

Beyşehir'de, Akçabelen fasulyesinin tanıtım toplantısı düzenlendi.



Beyşehir ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Kaya, Öğretmenevi'ndeki toplantıda bin 214 metre rakımda geçit kuşağında yer alan Akçabelen yöresinde üretilen meyve ve sebzelerin iyi derecede lezzet ve aromaya sahip olduğunu söyledi.



Bölgede üretilen ve yöre ile özdeşleşen en önemli tarımsal ürünün geleneksel yöntemlerle üretilen Akçabelen fasulyesinin olduğunu dile getiren Kaya, şöyle konuştu:



"Gerçekleştirilen proje kapsamında 150 kişiye, azaltılmış toprak işleme, organik tarım, iyi tarım uygulamaları, toprak verimliliğinin artırılması gibi konularda 62 saat teorik eğitim verildi. Proje ile Akçabelen Mahallesi üreticileri, toprak verimliliğini koruyarak, atadan kalma tohumları ile geleneksel yöntemlerle fasulye üretiminin sürdürülmesini sağlamış olacaklardır. Proje hedefleri arasında güvenli ve sağlıklı ürün elde ederek, coğrafi işaretleme ve markalaşmayla birlikte, ürünün paketlenmesi, pazar araştırmalarının yapılması, ulusal ve uluslararası düzeyde tüketicilere tanıtılması olacaktır."



Toplantıya, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü akademisyenleri, daire amirleri, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.