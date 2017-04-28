Beyşehir'de Ak Masa'ya 3 Yılda 17 Bin Başvuru Oldu

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi bünyesinde 3 yıl önce kurulan Ak Masa Birimi, vatandaşların talep ve sorunlara çözüm üretilmesi konusunda önemli bir görev üstleniyor.



Çalışma hakkında açıklamalarda bulunan Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, göreve gelmesinin ardından başkanlık makamına bağlı olarak oluşturulan Ak Masa Birimi'ndeki çalışanların vatandaşlardan gelen talep, şikayet ve önerilerini dinleyerek adeta bir çözüm merkezi gibi mesai yürüttüğünü söyledi.



Birimin kurulduğundan bu yana 3 yılda 17 bin 200 başvuru sahibi için mesai gerçekleştirdiğini de belirten Başkan Özaltun, "Belediye Başkanlığımızın yeni ve dinamik birimi Ak Masa, hizmete girdiği günden bu yana vatandaşlarımız ile Belediye arasında köprü olma özelliğini güçlendirerek, bu konuda halkımızdan tam not almayı başardı" dedi.



Birimdeki görevlilerin vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgilendiğini ve gelen başvuruları bilgisayar ortamında kayıt altına alarak ilgili birimlere iletildiğini ifade eden Başkan Özaltun, "Ak Masa'daki görevlilerimiz, vatandaşlarımızın meselelerine hızlı ve somut çözümler üretmek amacıyla başvuru sahiplerinin derdini adeta kendi derdi gibi dinliyor. Vatandaşlarımızdan bire bir, telefon ya da elektronik posta yoluyla gelen talepleri kayıt işlemenin ardından ilgili birimlere yönlendirirken, şikayetlerin düzeltilip düzeltilmediğini takip ediyor. Şikayetlerin, isteklerin çözüm aşamalarında vatandaşlarımıza bilgilendirmede bulunuyor ve teyit alma yöntemli bir çalışma sergiliyor. Bu şekilde talep sahibi ile birim yetkilileri arasında koordinasyonu sağlıyor. Yapılan istatistiklere göre, Ak Masa'ya bu süreçte yapılan başvuruların çoğunluğunun erkek ve orta yaş üstü vatandaşlarımızdan gelmekte olduğu görülmektedir. Bu taleplerin büyük bölümünü belediye hizmetlerine yönelik talepler oluştururken, arızaların giderilmesi, komşu şikayetleri, inşaat çalışmalarıyla ilgili gürültü kirliliğinin önlenmesine yönelik talepler, kaldırım ve yol işgalleri, otopark sorunu gibi konular da gündeme getirilmektedir. Vatandaşlarımızdan gelen bu talep ve istekler, öneri ve düşünceler ise ilgili birimleri aktarılmaktadır. Birimimize gelen talepler, Belediyemizin görev alanı dışında ise kayda alındıktan sonra ilgili kamu kurumlarına bilgi verilip durum aktarılıyor ya da vatandaşlarımız ilgili kurumlara yönlendiriliyor" diye konuştu.



Ak Masa biriminde, şikayet ve önerilerin yanı sıra iş talep formlarının arşivlenmesi ve danışmanlık gibi pek çok hizmetin verildiğini vurgulayan Başkan Özaltun, "Büyükşehir Belediyemizin tarımsal destekleme başvuruları, TOKİ konutu başvuru kayıtları, hobi bahçesi, KOMEK kayıtları, fuar etkinlikleri, Belediyemizin açılış ve organizasyonlarının halkımıza duyurulması, belediye hizmetlerinin halka yansımalarının tespiti amacıyla yerinde anket çalışmaları, kurumumuza ait yayınların dağıtımı gibi birçok hizmetin verildiği Ak Masa birimimizde, evde bakım hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın talepleri de alınmaktadır. AK Masa sayesinde belediyemiz ile vatandaşlarımız arasındaki bağı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Halkımıza her konuda yol göstermeyi gaye edinen bu birimimizin vatandaşlarımızdan yoğun ilgi görmesi de bizleri memnun ediyor. Çünkü, bir koordinasyon ve çözüm merkezi olarak vatandaşlarımızla belediye arasında köprü vazifesi gören bu birimimiz sayesinde çözüme kavuşturulması gerekli pek çok sorundan haberdar oluyor ve giderilmesi konusunda daha hızlı ve etkin olarak hareket edebiliyoruz" şeklinde konuştu. - KONYA