Beyşehir Belediyesi, Sokak Hayvanlarını ve Kuşları Unutmadı

Beyşehir İlçe Belediyesi, kar yağışı sonrasında açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanları ile göl kıyısında yaşayan su kuşları için doğaya yi·yecek bıraktı.



Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı açıklamada, Beyşehir'deki kar yağışının ardından her yerin bembeyaz bir görüntüye büründüğünü söyledi.



İlçede yaşam mücadelesi veren sokak hayvanlarının da kar örtüsü üzerinde açlıkla karşı karşıya kaldığını ifade eden Özaltun, "Onların beslenmesi için ekmek ve çeşitli gıda maddelerini esnafımızdan toplayan ekiplerimiz, bunları park ve farklı alanlara bıraktı. Aynı zamanda bu farkındalık oluşturma açısından da önemli bir faaliyet oldu. Belediye olarak bu konuda da üzerimize düşen ne varsa yapmanın gayretindeyiz." dedi.