Beyşehir Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü Arasında Protokol

Konya'nın Beyşehir ilçesinde ilçe geneline hizmet veren iki resmi kurum arasında ortak hizmet protokolü imzalandı.



Beyşehir'de bazı hizmetlerin ortak olarak yürütülmesine ilişkin Beyşehir Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ortak hizmet protokolü imzalandı.



Beyşehir Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenine, İlçe Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk katıldı. İmza töreninde, konuşan Kaymakam Muzaffer Şahiner, ilçelerde belediyelerle ilçe milli eğitim teşkilatının etle tırnak gibi birbirinden ayrılmaz, bulundukları bölgelerine hizmet veren iki farklı kurum olduğunu ifade etti. Yerel yönetimlerin ise bu çalışmalarda eğitim teşkilatına yönelik verdiği desteklerin önemine dikkat çeken Şahiner, "Özellikle okullarımızın alt yapı ihtiyaçları gibi durumlarda her zaman her yerde yardımlarını gördük biz belediyelerimizin" dedi.



"Beyşehir belediyesi sürekli eğitim camiasının yanında"



Beyşehir'de de yaşanılan en küçük sıkıntıda bile İlçe Belediyesi'nin eğitim camiası olarak yanlarında olduğunu belirten Kaymakam Şahiner, özellikle son bir aydan beri yağan karın ardından eğitim kurumlarında ciddi anlamda sıkıntılar yaşadıklarını dile getirerek, bundan dolayı bazı günlerde okulları tatil etmek durumunda kaldıklarına dikkat çekti. Beyşehir'de eğitim denildiğinde 14 bin öğrenci ve ailesini ilgilendiren bir durumun ortaya çıktığına vurgulayan Şahiner, öğrencilerin taşınması, okulların bahçelerinin temizlenmesi, saçaklardan düşen kar kütlelerinin yaratacağı muhtemel olumsuzluklara karşı bir takım önlem ve tedbirler aldıklarını anlatarak, Beyşehir Belediyesi'nin de ihtiyaç duydukları her alanda ve konuda yardımlarını gördüklerini kaydetti. Kaymakam Şahiner, belediyenin yanı sıra bu süreçte konuyla ilgili tüm resmi kurumlarla el birliği içerisinde çalıştıklarını anlattı.



Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun ise, kurum olarak ilçenin her köşesine hizmet götürüp yatırım yapmaya devam ederken, diğer yandan da işbirliği içerisinde oldukları tüm resmi kurumlara ihtiyaç duydukları her anda ve alanda destek vermeyi sürdürdüklerini söyledi. Bu tür çalışmalara ve desteklere bundan sonraki süreçte de hız vereceklerini anlatan Özaltun, "Beyşehir'de sayın kaymakamımızın da önderliğinde, kurumlarımızla iş birliği çerçevesinde, ilçemize hizmet etmeye özen gösteriyoruz" diye konuştu.



Özaltun, bir süre önce ülkenin bir noktasında yaşanan ve öğrencilerin hayatlarını kaybettiği herkesi derinden üzen ve yaralayan yangın olayının ardından Beyşehir'de de sadece yangından kaynaklı olarak değil, başka yaşanabilecek hadiselerle ilgili olarak üzücü birtakım konuların olmaması ve hiçbir öğrencinin burnunun dahi kanamaması için alınabilecek önlem ve tedbirler konusunda işbirliğine gitmek suretiyle harekete geçtiklerini söyledi. Başkan Özaltun, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle verdikleri eğitim hizmeti noktasında Beyşehir Belediyesi olarak imzalayacağımız bir ortak hizmet protokolü ile birtakım destekler vermeye devam edeceğiz. Plan ve tadilatlar konusunda da desteklerimiz oluyor. Aslında, bu çalışmalar kaymakamımız ve milli eğitim müdürümüzle gerçekten çok mükemmel bir şekilde yürütülüyor. Ama bazen ufak nüanslar veya küçük dokunuşlar gerekebiliyor. Bu anlamda, yardım istedikleri anlarda Belediye olarak hemen elimizde ki bütün imkanları seferber ederek destek vermeye devam edeceğiz. Zaten, diğer kurumlarımıza da benzer destekleri ihtiyaç hissettikleri anlarda veriyoruz. Hal böyle olunca biz de bunu Kaymakamlığımız huzurunda ortak bir hizmet protokolü yaparak, işi evrak boyutuna taşıyarak, yani bize ve kurumumuza düşen görevleri bilerek böyle bir hizmet protokolü yapalım istedik" dedi.



Özaltun, Beyşehir'de 14 bin öğrencinin eğitimine katkı sağlayan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile eğitim teşkilatı mensuplarına da teşekkür etti.



Konuşmaların ardından taraflar ortak hizmet protokolüne hep birlikte imza attı. - KONYA