Lübnan'da 15 yıl süren iç savaşın bitişini kutlayan yüzlerce kişi, "Beyrut semaları barışla aydınlanıyor" isimli etkinlikte uçan fenerleri gökyüzüne bıraktı.



Farklı sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte, gökyüzüne bırakılan uçan fenerlerinin Beyrut semalarından tüm dünyaya dostluk ve barış mesajı vereceği belirtildi.



Etkinliğe katılan ABD'li astronot Donald Thomas, yaptığı konuşmada, tüm insanlığın hep birlikte barış ve mutluluk içende yaşamayı hak ettiğini ve savaşların olmadığı bir dünyanın daha yaşanılabilir olduğunu söyledi.



Barış mesajları veren müziklerin dinletildiği etkinlikte çocuklara balon hediye edilmesinin ardından yüzlerce uçan fener, Beyrut semalarına bırakıldı.



Lübnan iç savaşı



Beyrut'taki Aziz Maruni Kilisesi önünde 13 Nisan 1975'te Filistinli mültecileri Tel ez-Zater Kampı'na taşıyan otobüse, Hristiyan Falanjist milisler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda kadınlar ve çocukların da aralarında bulunduğu 27 Filistinlinin hayatını kaybetmesi, iç savaşın başlangıcı olarak kabul ediliyor. Ülkede, siyasi-mezhepsel ayrışma ve silahlanmanın eklenmesiyle olaylar 15 yıllık bir iç savaşa dönüştü.



Lübnan'daki farklı din ve mezhepleri karşı karşıya getiren iç savaş, 1989 yılında Suudi Arabistan'ın Taif şehrinde, imzalanan Taif Antlaşmasıyla sona erdi ancak antlaşma etkin olana kadar gruplar arasında çatışmalar bir süre daha devam etti.



Ülkede, 1975-1990 yıllarında süren iç savaşta 150 binden fazla insan hayatını kaybederken, yüz binlerce kişi yaralandı, bir milyondan fazlası da ülkesini terk etmek zorunda kaldı.