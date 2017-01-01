Beypazarı'nda Vatandaşların Kızak Keyfi

Beypazarı ilçesinde vatandaşlar, yılın ilk tatil gününü Karaşar Mahallesi'nin 1650 rakımlı Kirazyanı Tepesi'nde kızakla kayarak geçirdi.



Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreyi bulduğu Kirazyanı Tepesi'ne gelenler, kızak kayarak eğlendi. Bazı vatandaşlar da şambriyel ve naylon parçalarıyla kaydı.



Yusuf İldeş, yaptığı açıklamada, ailesiyle kızak yapmanın keyfini çıkardıklarını söyledi.



İldeş, "Yeni yılın ilk tatil gününü fırsata çevirdik. Çoluk çocuk geldik, çok eğlendik." dedi.