Beypazarı'nda Ürettiği Eyerleri Amerika'ya Gönderecek

Beypazarı'nın 30 yıllık saracı Mesut Atıcı, ürettiği eyerleri, Türkmenistan'ın ardından şimdi de ABD'ye gönderecek.



Atıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saraçlığa küçük yaşlarda dedesi ve babasının yanında başladığını söyledi.



Geçimini 30 yıldır saraçlık yaparak sağladığını anlatan Atıcı, siparişe göre istenilen renk ve desende eyer yaptığını dile getirdi.



Atıcı, eyerleri 300 ile 800 liradan sattığını ifade ederek, özel işlemeli istenilmesi halinde fiyatın işçiliğe göre değiştiğini aktardı.



Yurdun çeşitli yerlerinden gelen sipariş üzerine yaptığı eyerleri, kargoyla müşterilere ulaştırdığını kaydeden Atıcı, "Türkmenistan'dan gelen talep üzerine gönderdiğim numuneler beğenildi. Bunun üzerine sipariş aldım. Türkmenistan'dan gelen talep bizi sevindirdi. Eyerlerimizi, orada ordunun atlı birliklerinde kullanıyorlar. Türkmenistan devleti bizi davet etti ama gidemedik. En kısa zamanda gitmeyi düşünüyorum." diye konuştu.



Türkmenistan'ın ardından ABD'den tamir için kendisine eyer gönderildiğini belirten Atıcı, onardığı eyerle birlikte kendi ürettiği 2 eyeri ABD'ye göndereceğini söyledi.



"Eyer yapımı incelik gerektiriyor"



Atıcı, eyer yapımının incelik gerektirdiğini vurgulayarak, şunları söyledi:



"Yarış ve binek atlarına, özel atlara, safkanlara eyerler yapıyoruz. Eyerin atın sırtına iyi oturması lazım ki hayvanın canı yanmasın, sırtını yara yapmasın. Bunları düşünerek üretim yapıyoruz. Çok şükür, şu ana kadar yaptığımız hiçbir eyerden şikayet almadık."



Eski eyerleri de çok güzel bir biçimde tamir ettiklerini anlatan Atıcı, "Birçok kişinin elinde eski eyerler var. Bunların içinde işlemeli olanlar da var. Bu eyerler bize getirildiğinde, deri olan kısımlarını ve varsa kırıklarını onarıyoruz, bakımdan geçiriyoruz. Eyer işi kısa sürede yapılmıyor. Her şeyini kendim hazırlıyorum. Çırak yok, kalfa yok." ifadesini kullandı.