Beypazarı'nda umre ziyareti yapacak 15 kişi uğurlandı.
Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla umreye gidecek 15 kişi için şehirlerarası yolcu terminalinde Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.
Müftü Abdulmuttalip Peşe, vatandaşların 10 günlük umre ziyaretinde bulunacaklarını söyledi.
Umreye gidecek vatandaşlar yakınlarıyla vedalaştıktan sonra ilçeden ayrıldı.
Beypazarı'nda Umreye Gidenlere Uğurlama
Beypazarı'nda umre ziyareti yapacak 15 kişi uğurlandı.
Beypazarı'nda umre ziyareti yapacak 15 kişi uğurlandı.
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