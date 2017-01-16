Beypazarı'nda Umreye Gideceklere Eğitim Verildi

Beypazarı ilçesinden umre ziyaretine gidecek vatandaşlara müftülük tarafından seminer verildi.



Hafızlık Kur'an Kursu'nda düzenlenen seminerde, İlçe Müftüsü Abdulmuttalip Peşe, umre ziyaretinde yapılması gerekenler ile ibadetler hakkında, bilgi verdi.



Peşe, seminere ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, 2017 yılında umre ziyaretinde bulunacaklara, müftülük olarak seminer verdiklerini belirterek, bu yıl ilçeden umre ziyareti için 25 kişilik ilk kafilenin 19 Ocak'ta uğurlanacağını kaydetti.