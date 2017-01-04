Beypazarı'nda Kızak Şenliği Yapılacak

Beypazarı'nda her yıl düzenlenen geleneksel kızak şenliğinin önümüzdeki pazar günü yapılacağı bildirildi.



Beypazarı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışının etkili olduğu ilçede pazar günü Karaşar Kirazyan'ın bin 650 rakımlı tepede kızak şenliği yapılacak.



Kentin gürültüsü ve stresinden uzak bir hafta sonu yaşamak isteyenleri şenliğe davet eden Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, şenlik öncesinde şehitler anısına doğa yürüyüşünün yapılacağını da sözlerine ekledi.