GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

Beypazarı evlerinden genel görüntü

Meydandan genel görüntü

Kar yağışı görüntüleri Başkentin Tarihi ilçesi Beypazarı'nda Kar yağışı etkili biçimde sürüyor:

-Beypazarı ilçesinde, gece aralıklarla ve sabah saatlerinden itibaren de etkili biçimde başlayan Kar yağışı, hayat olumsuz yönde etkilerken, bazı yollarda ulaşımda güçlükle sağlanıyor.

ANKARA (AA) –Beypazarı ilçesinde, gece aralıklarla ve sabah saatlerinden itibaren de etkili biçimde başlayan Kar yağışı, hayat olumsuz yönde etkilerken, kar yağışı nedeniyle kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.



Beypazarı ilçe merkezinde etkisini gösteren kar yağışı yüksek kesimlerde daha çok etkili olduğu ve zaman zaman ulaşımda aksamalara neden olduğu bildirildi.



İlçe merkezi ana arter yollarında Belediye edipleri sabah saatlerinden itibaren karla mücadele çalışmasını başlatırken, tuzlama çalışmasının sürekli sürdürüldüğü öğrenilirken, kar yağışı etkili bir biçimde yağmaya devam ediyor.



Sabah saatlerinde işine gidenler, bazı alanlarda araçlarını bazı noktalarda bırakarak, işine yaya olarak gitmek durumunda kaldı.



Kar yağışı halen sürüyor.