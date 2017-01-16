Beypazarı'nda Gıda İşletmeleri Denetlendi

Beypazarı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve zabıta ekipleri işletmeleri denetledi.



Beypazarı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Beypazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gıda imalatı ve satışı yapılan işletmelere yönelik denetim yaptı.



Denetimlerde iş yerlerinin hijyen koşulları kontrol edilerek, mevzuata aykırılıklar tespit edilen işletmelere cezai işlem uygulandı.